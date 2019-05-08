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Синоптики попереджають про похолодання

07 травня 2019

7 травня в Україні очікуються рясні опади, а у Карпатах ще й сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

Вдень в Україні, крім крайнього сходу, прогнозують дощі, подекуди грози, у західних, північних та центральних областях значні дощі.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 метрів на секунду, а у західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

Температура у західних областях вночі 2-7° С, вдень 7-12° С; на решті території вночі 10-15° С, вдень 15-20° С, на Лівобережжі 21-26° С.

У Карпатах синоптики прогнозують значний дощ з мокрим снігом; протягом доби очікуються заморозки 0-3° С.

У себе на сайті синоптики попереджають про значний мокрий сніг з дощем і сильний вітер у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Укргідрометцентр класифікував таку погоду як потенційно небезпечну.

На вихідних раптові снігопади пройшли у Нідерландах, Бельгії, на сході Франції та півдні Німеччини.

Опади приніс циклон з півночі, а температура знизилася до двох градусів тепла. Тоді у Бельгії випало до 10 сантиметрів снігу, а у передгір'ях Альп товщина снігового покрову сягнула 20 сантиметрів.

При цьому сніг не танув кілька годин.

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