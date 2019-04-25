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Жінка прийшла до тями після 27 років у комі

24 квітня 2019

Жінка з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), яка отримала серйозні травми в результаті ДТП у 1991 році, прийшла до тями після 27-річної коми.

Муніра Абдулла, якій було 32 роки на час аварії, зазнала тяжкої травми головного мозку після того, як автомобіль, у якому вона їхала аби забрати сина зі школи, зіткнувся з автобусом.

Омар Вебар, якому тоді було чотири роки, сидів на задньому сидінні автомобіля, але залишився неушкодженим, оскільки мати притисла його до свого тіла прямо перед аварією.

Пані Абдулла, яку віз її зять, отримала серйозні травми, але минулого року прийшла до тями у німецькій клініці.

Син жінки розповів про аварію та одужання своєї матері після років лікування в інтерв'ю газеті The National з ОАЕ.

"Я ніколи не покидав її, тому що у мене завжди було відчуття, що одного разу вона прокинеться", - сказав Омар в інтерв'ю.

"Причина, через яку я вирішив поділитись її історією, полягає в тому, що я хочу сказати людям: не втрачайте надії щодо своїх близьких, не вважайте їх мертвими, коли вони перебувають у такому стані", - додав він.

"Моя мама сиділа зі мною на задньому сидінні. Коли вона побачила, що аварія неминуча, вона обійняла мене, аби захистити від удару".

В аварії хлопець відбувся лише гематомою на голові.

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