Студент вимагає від Apple $1 млрд, бо його переплутали з крадієм

У США студент подав на компанію Apple до суду. Каже, помилка в роботі її системи розпізнавання облич призвела до його арешту.

За словами 18-річного Османа Ба, його звинуватили одразу у кількох крадіжках з магазинів Apple, що розташовані в чотирьох штатах США.

Восени минулого року поліція арештувала його в момент, коли він перебував у себе вдома в Нью-Йорку.

На думку хлопця, все сталося через помилку в роботі системи, яка нібито працює в магазинах Apple і використовується для захисту від крадіжок.

Саме вона, каже він, і прив'язала кадри із зображенням справжнього злочинця до його імені.

Осман додає, що коли детективи переглянули відео з камери спостереження, то зрозуміли, що грабіжник зовсім на нього не схожий.

Автор позову розповів, що раніше загубив своє тимчасове водійське посвідчення і припустив, що документ якимось чином міг використати злочинець.

До того ж, каже хлопець, одна з крадіжок сталася в Бостоні - місті, де він навіть ніколи не був.

За його словами, через хибні звинувачення він пережив стрес і зіткнувся із серйозними незручностями.

Зокрема, він змушений був відвідувати різні штати, де тривало розслідування крадіжок, і для цього пропускав навчання. А це, своєю чергою, вплинуло на його оцінки.

Технологія розпізнавання облич Face ID, яка з'явилася у смартфонах Apple у 2017 році, одразу ж викликала критику з боку чималої кількості інтернет-користувачів.

Багато хто побоювався, що система може збирати біометричні дані, доступ до яких можуть отримати зловмисники.

Наразі історія з арештом Османа Ба - єдиний відомий випадок, коли Apple звинуватили у спробах ідентифікувати відвідувачів їхніх магазинів.

У самій компанії Apple ситуацію поки що ніяк не прокоментували.