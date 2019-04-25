Військова прокуратура затримала голову Коростенської РДА з підлеглою на отриманні 1500 доларів хабара

Голова Коростенської райдержадміністрації та начальник відділу РДА впродовж березня вимагали від заявниці неправомірну вигоду за виділення землі на території району.

Факт одержання 1500 доларів США викрито 23 квітня за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України та оперативного супроводження співробітників УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Нацполіції України, слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Після одержання хабара посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України, а предмет злочину вилучено.

Наразі проводяться слідчі та процесуальні дії. Коростенським хабарникам готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, який карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Також військові прокурори клопотатимуть у суді про обрання підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою.