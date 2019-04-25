Шрі-Ланка: внаслідок вибухів загинули десятки людей

Щонайменше 207 людей загинули і 450 дістали поранення внаслідок вибухів у церквах та готелях на Шрі-Ланці в неділю, 21 квітня - в день, коли багато християнських конфесій святкують Великдень.

Повідомляється про щонайменше вісім вибухів.

Три з них сталися під час великодніх служб в католицьких церквах у Баттікалоа, Негомбо та районі Кохчайкаде в Коломбо.

Ще чотири вибухи пролунали у готелях в Коломбо, зокрема в "Шангрі-Ла", "Сіннамон Гранд" і "Кінгсберрі".

Поліція затримала сімох людей у зв'язку з вибухами.

З 18-ї години вечора до 6 години ранку оголошено комендантську годину.

Також влада вирішила закрити доступ до всіх великих соцмереж та інтернет-месенджерів.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи. Міністр оборони заявив, що більшість атак здійснили смертники.

Відомо, що серед жертв є щонайменше дев'ятеро іноземців - це громадяни США, Великої Британії, Нідерландів і Португалії. Китайські ЗМІ також повідомляли про загиблого громадяна КНР.

За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає, повідомляє МЗС.