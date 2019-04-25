Кір в Україні: з початку року 42 тис. хворих, 15 померли від ускладнень

Захворюваність на кір в Україні зростає. З початку 2019 року лікарі зафіксували вже майже 42 тисячі випадків, повідомляють в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Лише впродовж останнього тижня на кір захворіла 2 141 людина, це 1 106 дорослих і 1 035 дітей.

Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській, Тернопільській, Київській і Львівських областях, а також у Києві.

Від ускладнень, пов'язаних з кором, з початку року померли 15 українців, кажуть у відомстві.

Кір - дуже заразне вірусне захворювання. Вірус швидко розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, хвороба часто супроводжується ускладненням і може призвести до пневмонії, вушних інфекцій і запалення головного мозку, а це може спричинити інвалідність та навіть смерть.

У міністерстві охорони здоров'я вкотре закликали громадян пройти вакцинацію, яка є єдиним ефективним способом захисту.

Минулорічний рівень захворюваності на кір в Україні - рекордний за всі роки незалежності: понад 55 тисяч нових випадків.

За даними Всесвітньої організації здоров'я, це також є найбільшим показником у світі.

При цьому захворілих в Україні минулого року було більше ніж в усіх європейських країнах разом узятих.

Для порівняння, у Сербії у 2018 році було зафіксовано близько 5 тисяч випадків захворювання, в Ізраїлі - 2 900, в Італії - 2 500.