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МінАПК перевірять на доцільність витрат держкоштів

10 квітня 2019

Спеціально створені робочі групи перевірять витрати державного бюджету щодо п’яти міністерств – МОН, МОЗ, Міненерговугілля, Мінсоцполітики та Мінагрополітики – для визначення доцільності розподілення державних коштів та виявлення неефективності або неактуальності видатків. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

“Уряд схвалив розроблений Мінфіном проект розпорядження “Про проведення у 2019 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах”. У 2019 році до огляду витрат залучаються п’ять міністерств: МОН, МОЗ, Міненерговугілля, Мінсоцполітики та Мінагрополітики, в яких буде проведено огляди витрат у дев’яти сферах”, – вказали у відомстві.

Огляд витрат, як пояснили у Мінфіні, – ключовий елемент для створення ефективної системи планування бюджету на середньострокову перспективу.

“Така комплексна оцінка покаже, чи доцільно розподілені державні витрати, та допоможе виявити неефективні або неактуальні видатки. Таким чином, буде зрозуміло, які з програм заслуговують кращого фінансування, або, навпаки, кошти з яких варто перерозподілити на інші програми”, – пояснили у відомстві.

Огляди витрат будуть проводити спеціально створені робочі групи, до складу яких увійдуть представники відповідних міністерств та Мінфіну, а також незалежні експерти, вказали у міністерстві.

“Робочі групи мають представити пропозиції щодо можливих варіантів досягнення цілі огляду, які мають бути цілком реальними з точки зору їх практичної реалізації. До 1 грудня 2019 року робочі групи мають подати звіти про огляди витрат у відповідних сферах до Кабінету міністрів”, – повідомили у Мінфіні.

Зазначені міністерства мають оприлюднити такі звіти на своїх офіційних сайтах та представити їх на засіданні уряду.

“За підсумками таких оглядів уряд ухвалюватиме рішення, що є підставою для внесення пропозицій до Бюджетної декларації та проекту державного бюджету на плановий період”, – підсумували у Мінфіні.

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