23.03.2019, Субота, 05:49

USD 26.7000

RUB 0.4000

EUR 30.1000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

11:59

На Полтавщині група шахраїв «продавала» сільгосптехніку за заниженими цінам

11:55

Україна стане найбільшим у світі виробником органічного амаранту

11:48

В Італії водій викрав автобус з десятками дітей і підпалив його

11:45

В американській армії почали використовувати технологію 3D-друку

14:35

Названа вартість цьогорічної весняної посівної

14:32

5-річного хлопчика, якого батьки загубили в пустелі, знайшли живим

14:26

Аваков розповів, коли на дорогах з'являться камери фіксації порушень ПДР
Всі новини »

публікації »

Туберкульоз у світі можна подолати за 25 років - Telegraph
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

На Полтавщині група шахраїв «продавала» сільгосптехніку за заниженими цінам

22 березня 2019

На Полтавщині викрито злочинну групу, яка створила десятки фіктивних фірм і під виглядом онлайн-продажу сільськогосподарської техніки, вони отримували близько мільйона гривень щомісячно. Про повідомила прес-служба кіберполіції України.

«Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції та детективи поліції Полтавщини, за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області, викрили злочинну групу, до складу якої входило семеро осіб віком від 28 до 44 років. Злочинна група діяла протягом останніх кількох років. Зловмисники на інтернет ресурсах поширювали інформацію про продаж дороговартісної сільськогосподарської техніки, ціни на яку значно занижували. Зазвичай їх клієнтами ставали приватні підприємці, які намагалися таким чином зекономити на купівлі техніки, натомість втрачали свої кошти», — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб приховати сліди злочину, вони використовувалися різні анонімайзери та проксі сервери розташовані у різних країнах світу. Вони також використовували різні он-лайн сервіси для обліку отриманих коштів, розподілу отриманого прибутку та фіксування інформації про майбутніх «клієнтів», що дозволяло швидко корегувати свої дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Під час обшуків і зловмисників вилучено комп’ютерну техніку, велику кількість додаткових носіїв інформації та чорнові записи учасників злочинної групи. Вилучену техніку направлено на експертизу.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Вирішується питання щодо оголошення підозри кожному з учасників злочинної групи. Поліція встановлює осіб, які також могли стати жертвами злочинних дій шахраїв.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).