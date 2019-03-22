5-річного хлопчика, якого батьки загубили в пустелі, знайшли живим

П'ятирічного хлопчика, якого знайшли після того, як він загубився і провів майже 24 години в пустелі на заході Аргентини, виписали з лікарні.

Бенджамін Санчес зник під час сімейної поїздки у неділю. Його знайшла команда добровольців на відстані 21 км від місця, де його востаннє бачили батьки.

"Мені було холодно, я погано спав, притулившись до каменя", - розповів хлопчик, який був одягнений лише у футболку і легкі штани.

Він додав, що їв траву та пив воду зі струмка.

Бенджаміна врятували у понеділок вдень і вертольотом доправили до лікарні в Сан-Хуані. Там його лікували від зневоднення і у вівторок виписали.