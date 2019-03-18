На Полтавщині садять нові ліси

У трьох районах Полтавщини почали висаджувати ліс. Про це повідомляє прес-служба Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Посадкова кампанія на території Полтавської області розпочалася у Кременчуцькому, Новосанжарському та Полтавському лісгоспах. Зокрема, у Полтавському навесні висадять 150 га лісу, вже посадили 19 га.

В Чалівському лісництві Полтавського лісгоспу буде висаджено 8,7 га сосни звичайної. Всі роботи із садіння лісу намагаються провести у стиглі терміни, адже волога в соснових борах тримається недовго.