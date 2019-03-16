16.03.2019, Субота, 14:20

USD 26.8000

RUB 0.4000

EUR 30.3000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

12:59

Українців попередили про здорожчання улюбленої крупи

12:55

Японка встановила рекорд з розрахунку числа Пі

12:48

Динамо розгромно програло Челсі у матчі Ліги Європи

12:36

Як це - жити у квартирі площею 2,5 кв.м.

15:31

Комунальні підприємства Ірпеня отримали нову техніку

15:25

Стало відомо, чому українське м’ясо коштує дорожче, ніж у Європі

15:23

У роботі Facebook та Instagram виникли перебої: як на це реагують соцмережі
Всі новини »

публікації »

Українці старіють швидше за жителів більшості інших країн
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

У роботі Facebook та Instagram виникли перебої: як на це реагують соцмережі

14 березня 2019

Деякі продукти компанії Facebook, починаючи з середи, зазнали часткового відключення, що вплинуло на користувачів у всьому світі. Проблеми виникли у роботі соцмережі Facebook, в його сервісі Messenger, у роботі фотосервісу Instagram та месенджері WhatsApp, повідомляє кореспондент ВВС з технологій Дейв Лі.

Причина виникнення цих проблем ще не відома, або ще не оприлюднена.

"Ми усвідомлюємо, що деякі люди зараз мають проблеми з доступом до родини додатків Facebook. Ми працюємо над вирішенням проблеми настільки швидко, наскільки це можливо", - йдеться в повідомленні компанії.

Компанія заявила, що відключення не були результатом спланованої кібер-атаки, відомої як DDoS.

Користувачі Facebook повідомляли, що не можуть розміщувати дописи та посилання, а користувачі Instagram не змогли оновити канали або опублікувати новий матеріал.

Версія Facebook Messenger для десктопів не завантажувалася. Мобільний додаток дозволяв надсилання деяких повідомлень, але користувачі повідомляли про проблеми з надсиланням зображень. З подібними проблемами зіткнулися користувачі WhatsApp.

Мапа перебоїв DownDetector показала, що проблема була глобальною. Цей сайт відстежує публікації в соціальних мережах від користувачів, які згадують про виникнення проблем з роботою тих або інших сайтів та сервісів.

За оцінками, проблема виникла у середу приблизно о 18:00 за київським часом. На неї жалілися й чимало користувачів з України.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).