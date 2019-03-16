У роботі Facebook та Instagram виникли перебої: як на це реагують соцмережі

Деякі продукти компанії Facebook, починаючи з середи, зазнали часткового відключення, що вплинуло на користувачів у всьому світі. Проблеми виникли у роботі соцмережі Facebook, в його сервісі Messenger, у роботі фотосервісу Instagram та месенджері WhatsApp, повідомляє кореспондент ВВС з технологій Дейв Лі.

Причина виникнення цих проблем ще не відома, або ще не оприлюднена.

"Ми усвідомлюємо, що деякі люди зараз мають проблеми з доступом до родини додатків Facebook. Ми працюємо над вирішенням проблеми настільки швидко, наскільки це можливо", - йдеться в повідомленні компанії.

Компанія заявила, що відключення не були результатом спланованої кібер-атаки, відомої як DDoS.

Користувачі Facebook повідомляли, що не можуть розміщувати дописи та посилання, а користувачі Instagram не змогли оновити канали або опублікувати новий матеріал.

Версія Facebook Messenger для десктопів не завантажувалася. Мобільний додаток дозволяв надсилання деяких повідомлень, але користувачі повідомляли про проблеми з надсиланням зображень. З подібними проблемами зіткнулися користувачі WhatsApp.

Мапа перебоїв DownDetector показала, що проблема була глобальною. Цей сайт відстежує публікації в соціальних мережах від користувачів, які згадують про виникнення проблем з роботою тих або інших сайтів та сервісів.

За оцінками, проблема виникла у середу приблизно о 18:00 за київським часом. На неї жалілися й чимало користувачів з України.