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«Укрзалізниця» може відмовитись від автоматичної індексації тарифів на вантажоперевезення – Омелян

13 березня 2019

«Укрзалізниця» не відмовляється від наміру підвищити тарифи на 14,2% на вантажні перевезення цього року, однак рішення щодо запровадження механізму автоматичної індексації цих тарифів ухвалюватиметься окремо після консультацій з профільними асоціаціями. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час засідання розширеної наради щодо перспектив розвитку АПК Київської області за участі представників територіальних та центральних органів влади та керівників аграрних асоціацій.

Під час засідання голова комітету Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Слободяник поставив міністру інфраструктури питання, яке зараз дуже хвилює всіх українських аграріїв, – чи будуть таки запроваджені в Україні нові тарифи на вантажні перевезення з новим механізмом автоматичного їх індексації.

«Підвищення тарифів на вантажні перевезення потрібне, оскільки «Укрзалізниці» треба покращувати інфраструктуру, а рішення щодо автоматичної індексації тарифів буде прийматись після консультацій з профільними асоціаціями», – відповів Омелян.

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