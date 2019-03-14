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В Одесі візочок з дитиною здуло в море

13 березня 2019

В Одесі ураганний вітер здув з пірса в Чорне море візок з дитиною. Інцидент стався на пляжі "Аркадія". Про це ВВС News Україна розповіли у ДСНС в Одеській області.

Дитину врятував перехожий, рятувальників до цього не залучали, тому більше подробиць у ДСНС не мають.

Свідком цієї історії став користувач Facebook з Одеси Василь Бушаров, який написав про це пост і розповів ВВС News Україна більше подробиць.

За його словами, він був на пляжі в "Аркадії", коли побачив якийсь рух на пірсі - один з хлопців швидко зняв одяг і стрибнув у воду з дального боку пірсу, де глибина була близько трьох метрів.

Приблизно через півхвилини на пірс підняли жінку, вона була у мокрому довгому чорному пальто, ще за кілька секунд - з моря дістали малюка віком десь трьох років. Вони були живі і у свідомості, дитина стояла на ногах.

Потім на пірс з води піднявся чоловік.

"Люди закутують дитину в одяг. Швидко йдуть геть з пляжу. Вітер був такої сили, що візок з дитиною здуло з пірса. Мама стрибнула за ним. Думаю, що якби не було поруч того хлопця, то потонули б обоє. Врятувалися. Або правильно сказати "врятував", - розповідає очевидець.

Імені хлопця, що врятував маму з дитиною, не знає ні пан Бушаров, ні в ДСНС.

Візок з води не діставали. Він так залишився у морі. Василь Бушаров розмістив у Facebook відеозапис, на якому видно затонулий візок.

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