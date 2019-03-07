Уманчанин склав стілець із сірників та встановив Рекорд України

Уманчанин Дмитро Михайленко впродовж шести років без використання клею складав стілець із сірників. Готовий виріб потрапив до Національного реєстру Рекордів України. Стілець показали публіці під час ІІ Всеукраїнського Фестивалю сірникових рекордів, який відбувся 1 березня у Києві.
Сірниковий стілець Дмитра Михайленка було визнано найбільшим в Україні. Під час фестивалю уманчанину вручили сертифікат про встановлення рекорду.
«Стілець зібраний із сірників без використання клею! Використано 34350 штук сірників. Зібраний з "блоків" різних розмірів. Перший елемент даної роботи було створено в 2012 році, закінчено в грудні 2018 року», ― зазначив Дмитро Михайленко.