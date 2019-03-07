Уманчанин склав стілець із сірників та встановив Рекорд України

Сірниковий стілець Дмитра Михайленка було визнано найбільшим в Україні. Під час фестивалю уманчанину вручили сертифікат про встановлення рекорду.

«Стілець зібраний із сірників без використання клею! Використано 34350 штук сірників. Зібраний з "блоків" різних розмірів. Перший елемент даної роботи було створено в 2012 році, закінчено в грудні 2018 року», ― зазначив Дмитро Михайленко.