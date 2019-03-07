Укрзалізниця ініціювала єдину схему управління рухом піввагонів

«Укрзалізниця» ініціювала пілотний проект з організації єдиної схеми управління рухом піввагонів різних форм власності. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Така система дозволить ефективно використовувати інфраструктуру на станціях зародження порожнього вантажопотоку, запобігти утворенню черг і поліпшити експлуатаційні показники використання вантажного парку», – розповів операційний директор «Укрзалізниці» В’ячеслав Єрьомін.

У повідомленні вказується, що накопичення вагонів відбувається на станції вивантаження або на найближчій сортувальної станції. Таким чином потреба в шляхах збільшується пропорційно кількості операторів, що працюють на даному напрямку.

Після того як вагони накопичилися до повного поїзда, їх відправляють на станцію навантаження. Де виникає вже інша проблема, коли два і більше поїзда з вагонів різних власників і потяги з вагонів «Укрзалізниці» в один день прибувають під навантаження і утворюють чергу.

«Такий клієнтоорієнтований експеримент повинен полегшити ситуацію з портами і відразу скоротити терміни формування складів вантажних поїздів. Збірні маршрути з вагонів різної власності – це більш ефективна логістична схема – маршрут йде готовим, його не потрібно формувати на інших станціях », – підкреслив менеджер департаменту логістики і транспорту« ДТЕК »Андрій Зуйков.

Згідно з повідомленням, на першому етапі залізничники планують випробувати цей проект на деяких портах регіональної філії «Одеська залізниця» та філії «Придніпровська залізниця». Зазначену ініціативу вже підтримали найбільші учасники перевізного процесу.