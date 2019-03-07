М’ясо, яке стало найдешевшим на минулому тижні

Ціна на м’ясо птиці знизилась на 1,01% до 97,92 грн за кілограм. Свинина здешевшала більш суттєво – на 6,18% до 96,28. За даними Інфляційного барометра (показник регулярного моніторингу онлайн-цін на соціально значущі товари, який проводить Міністерство економічного розвитку і торгівлі України), за тиждень свинина суттєво подешевшала, що зробило ціни на курятину вищими, ніж на цей вид м’яса, пише meat-inform.com.

У період з 25 лютого по 4 березня ціна на м’ясо птиці знизилась на 1,01% до 97,92 грн за кілограм. Свинина здешевшала більш суттєво – на 6,18% до 96,28.

Натомість онлайн-ціни на яловичину, сало та ковбаси були стабільними. Упродовж тижня яловичину продають у середньому по 136,28 грн за кілограм. Сало в Інтернеті в середньому коштує 132,23 грн за кілограм, а ковбаса – 182,42 грн за кілограм.

З початку року курятина в онлайн-магазинах здешевшала на 13,88 грн (12,42%). Свинина втратила в ціні 7,66 грн (7,37%). За той же період (з 1 січня по 4 березня) сало подорожчало на 1,33 грн (1,02%). Яловичина стала дорожчою на 8,66 грн (6,79%), а середня ціна на ковбаси підвищилась на 9,65 грн (5,59%).

Виробники свинини прогнозують, що у святковий тиждень (Масляна, 8 Березня) ціни дещо зростуть, утім суттєвих змін на ринку не передбачається.