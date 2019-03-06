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Україна ризикує залишитися без рису власного виробництва

04 березня 2019

Аграрії Одеської області останнім часом стикаються з жорсткими умовами землеробства. У Кілійському районі Одеської області 10 тисяч зрошуваних земель. З них 4,5 тисячі гектарів відведено під рис. Зрошення для Кілійського району, розташованого в зоні ризикового землеробства, – єдиний гарант стабільності врожаю. Однак з року в рік аграрії Кілійщіни зіштовхуються з гострішими проблемами, що підштовхують їх до того, щоб відмовлятися від зрошуваного землеробства, а разом з цим і від вирощування рису в районі, пише volnorez.com.ua.

У минулому році сільгоспвиробники району зіткнулися з відміною багатотарифних розрахунків за електроенергію, а в цьому році новий сюрприз – підвищення тарифу на електроенергію. Все це, безумовно, відіб’ється і на собівартості продукції, і тоді український товар в порівнянні з імпортованим буде неконкурентоспроможним.

Начальник відділу агропромислового розвитку Кілійської райдержадміністрації Григорій Козлов не приховує, що без підтримки аграрії будуть змушені скоротити площі зрошення:
“Кілійщіна – один з небагатьох районів в Україні, де завдяки кліматичним умовам і побудованим меліоративних системам, вирощують рис. Після анексії Криму площі, де вирощується рис, в Україні значно скоротилися. На даний час склалася така ситуація, що господарства району планують максимально скоротити посіви рису. Надалі зрошуване землеробство на півдні України може припинити своє існування. Технологія вирощування рису і зрошення в районі передбачає подачу і скидання води на рисові поля у величезних обсягах. Щорічно перекачується понад 160 мільйонів кубів води на рисові поля і в зворотному напрямку. Вода подається і скидається з рисових чеків за допомогою насосних станцій, а це витрати електроенергії. У 2018 року господарства району за споживання електроенергії на зрошення оплатили 18 мільйонів 471 тисячу гривень. В цьому році, при умовах, що склалися, витрати на електроенергію складуть вже 31 мільйон 399 тисяч. Скасування багатотарифних розрахунків за електроенергію і збільшення її вартості для сільгоспвиробників призведе до того, що собівартість рису та інших сільськогосподарських культур на зрошенні буде значно вищою за ціну на ринку. Україна втратить можливість забезпечувати населення країни рисом власного виробництва”, – розповів Григорій Козлов.

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