Уряд обіцяє виділити 25 млн грн на закупівлю квартир для родин Героїв Небесної сотні

Кабінет міністрів на засіданні 20 лютого схвалив черговий пакет рішень, направлених на підтримку та соціальну допомогу родинам Героїв Небесної Сотні: вони стосуються, серед іншого, заходів психологічної реабілітації та забезпечення житлом родин Героїв. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
«Ми у постійному діалозі з громадськими організаціями. Ми пам’ятаємо, що маємо забезпечити підтримкою родини. Минулого року всі виплати, які були визначені, ми 100% виплатили. Ми мали це зробити. Треба зараз підсилювати напрямки і соціальної реабілітації, і інші. Ми виділяємо 25 млн на закупівлю квартир для родин Героїв. Вони самі визначать, де і за якою ціною купувати. Для нас це важливо, і будемо у постійному діалозі – не під дати. В цьому є людське ставлення до подвигу людей», - прокоментував рішення прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Нагадаємо, чотири Герої Небесної Сотні – уродженці Житомирської області: Яків Зайко, Олександр Балюк, Сергій Кемський, Віктор Прохорчук. В листопаді 2014 року всі вони отримали звання «Герой України».