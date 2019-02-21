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За український органічний цукор борються на аукціоні

19 лютого 2019

За український органічний цукор, вироблений ТОВ «Ріттер Біо Агро», на аукціоні змагалися дві європейські компанії. За результатом проведеного аукціону, голландська компанія законтрактувала в української компанії 850 тонн цукру. Про це AgroPortal.ua повідомив керівник органічного ягідництва AgroOrganiс Костянтин Січной у ході Міжнародної виставки органічних продуктів BIOFACH 2019, яка проходить 13-16 лютого в Нюрнберзі (Німеччина).

«З «Ріттер Біо Агро» маємо партнерські зв’язки, і це є прикладом взаємодії декількох компаній, коли спільно просувається продукція на ринку. Проведений аукціон свідчить про те, що Україна має потенціал в органіці, але потрібно вирощувати не просто зернові, а братися за більш технологічно складні процеси та пропонувати світу якісний перероблений продукт», — зазначає Костянтин Січной.

За його словами, компанія «Ріттер Біо Агро» три роки відпрацьовувала технологію виробництва органічного цукру.

«Насамперед складність полягала в боротьбі зі шкідниками, адже в органічному виробництві заборонене використання агрохімії. Та найбільшою складністю в цьому процесі було те, що в Україні не існує спеціалізованих заводів, які б переробляли органіку. Щоб відповідати вимогам стандартизації, компанії ще на початку сезону потрібно було без зволікань завезти всю партію органічного цукрового буряку, щоб виробити органічний цукор без домішок», — розповідає Костянтин Січной.

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