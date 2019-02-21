За український органічний цукор борються на аукціоні

За український органічний цукор, вироблений ТОВ «Ріттер Біо Агро», на аукціоні змагалися дві європейські компанії. За результатом проведеного аукціону, голландська компанія законтрактувала в української компанії 850 тонн цукру. Про це AgroPortal.ua повідомив керівник органічного ягідництва AgroOrganiс Костянтин Січной у ході Міжнародної виставки органічних продуктів BIOFACH 2019, яка проходить 13-16 лютого в Нюрнберзі (Німеччина).

«З «Ріттер Біо Агро» маємо партнерські зв’язки, і це є прикладом взаємодії декількох компаній, коли спільно просувається продукція на ринку. Проведений аукціон свідчить про те, що Україна має потенціал в органіці, але потрібно вирощувати не просто зернові, а братися за більш технологічно складні процеси та пропонувати світу якісний перероблений продукт», — зазначає Костянтин Січной.

За його словами, компанія «Ріттер Біо Агро» три роки відпрацьовувала технологію виробництва органічного цукру.

«Насамперед складність полягала в боротьбі зі шкідниками, адже в органічному виробництві заборонене використання агрохімії. Та найбільшою складністю в цьому процесі було те, що в Україні не існує спеціалізованих заводів, які б переробляли органіку. Щоб відповідати вимогам стандартизації, компанії ще на початку сезону потрібно було без зволікань завезти всю партію органічного цукрового буряку, щоб виробити органічний цукор без домішок», — розповідає Костянтин Січной.