Україна перестрибнула Європу по молочним цінам

Порівняння вартості молочних продуктів в Україні, Литві та Польщі показали, що наші громадяни в лютому цього року платять за них більше за європейців. Про це повідомив голова в Українській Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

«Поляк за літр молока жирністю 3,2% платить 14грн, литовець – 30,3грн, а українець викладає 33грн. Сметану 15-18% у Польщі можна купити за 44,2грн за кілограм, за 52,9грн у Литві та за 61грн у нас. Кілограм найдешевшого сиру вартістю 150,8грн ми також знайдемо в Польщі. Українець за нього сплатить трохи більше – 151,1грн, а литовець – 202грн. Вершкове масло 82% у Варшаві продається по 158,8грн, у Києві по 186грн, а в Вільнюсі – по 202,2грн», – зазначив експерт.