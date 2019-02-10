Стало відомо, чому молочна галузь в Україні є найбільш проблемною

Окупність молочарства або тваринництва великої рогатої худоби – 5-7 років. Про це повідомив телеканалу «Київ» генеральний директор Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.

«Ґвалт стосовно молочної продукції триває вже як мінімум 4 роки. Фактично всі дослідження молочної продукції показують те, що якраз молочна галузь є найбільш проблемною у нашій країні».

За його словами, проблема в тому, що ця галузь потребує найбільших інвестицій від взагалі усіх галузей агросектору, і це досить термінові гроші. Окупність такого бізнесу – молочарства або тваринництва великої рогатої худоби – 5-7 років.

«А у нас все, що відбувається у галузі сільського господарства, має окупність від року до трьох», – зазначив Олексій Дорошенко.

Також він зазначив, що «Молока мало. І досить часто виробники жартують одне над одним: «Де ти береш молоко? Купив 1000 літрів молока, а продав 2000 молочної продукції».