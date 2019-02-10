Грип в Україні: вже епідемія чи ще ні

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ загалом по країні перевищив епідемічний поріг, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

За останній тиждень захворіло майже 213 тисяч українців, з них майже 63% - діти.

При цьому у відомстві зазначають, що тільки за минулий тиждень двоє людей померли від грипу.

Всього з початку епідемічного сезону зареєстровано 30 летальних випадків через грип, зокрема загинули четверо дітей.

"Жоден померлий не був вакцинований проти грипу", - відзначає Центр здоров'я.

МОЗ закликає громадян вакцинуватись від грипу для уникнення ускладнень.