ТOП-5 експортних продуктів України у 2019 році

Україна має сприятливі умови та потенціал для розвитку експорту продовольства, але основними продуктами виступають сировинні товари. У 2018 році вдалося збільшилося постачання продовольчої продукції з країни на суму 800 млн USD. Про це повідомляє Аналітичний відділ Ради з питань експорту продовольства (UFEB).

у 2018 році загальна вартість експорту аграрної продукції становила 10,4 млрд USD, при тому, що у 2017 році цей показник був 9,6 млрд USD. У загальній структурі експорту можна відзначити топ-5 продуктів відвантаження яких було найбільшим. Виробництво та експорт соняшникової олії завжди вражає своїми масштабами. Минулого року експорт олійних культур сягнув 55,8 тис т вартістю 4,1 млрд USD. М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці – 507 млн USD, цукор (буряковий) – 217 млн USD, вироби з шоколаду – 171 млн USD, хлібобулочні вироби – 153 млн USD.

“В структурі загального експорту продукція з доданою вартістю демонструватиме зростання у 2019 році, проте у порівнянні з експортом сировинних товарів, зріст буде не таким вражаючим”, – зазначає Аналітичний відділ UFEB.

Яка продукція може доповнити перелік топ-продукції і що для цього потрібно?

Аналітичний відділ Ради з питань експорту продовольства радить звернути увагу на вершкове масло, адже у 2018 році Україна увійшла до п’ятірки світових експортерів даного продукту. Яблуко – даний фрукт завойовує нові ринки, якщо тенденція до розширення експортної географії продовжиться і у 2019 році, даний продукт може поповнити топ-десятку експортних продуктівз України. Яйця в шкарлупі- вітчизняне поголів’я стабільно зростає, як і виробництво яєць. Якщо позитивна тенденція продовжиться, то прогнози будить найбільш оптимістичними для даної експортної позиції. Мед – 2018 рік був не простим для українських виробників, але даний продукт зберігає свій експортний потенціал. Соєва олія – якщо посівні площі вагомо не знизяться, даний експортний продукт залишиться в топ- десятці і у 2019 році.