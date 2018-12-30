У порту Маріуполя пожвавилася ситуація з прийомом судів

Протягом останніх п’яти днів в Маріупольський порт під вивантаження і навантаження імпортних / експортних вантажів прибуло 11 суден. Про це повідомляє ЦТС з посиланням на дані ДП “Маріупольський морський торговельний порт”.

“На ранок 27.12.18 під обробкою залишилося чотири судна, два очікують проходу в Керч-Єнікальському каналі. Ще три повинні підійти в найближчу добу. Таким чином, за 3-ю декаду грудня буде перевалено близько 200 тис. Тонн вантажів, загальна ж вантажопереробка за останній у цьому році місяць складе близько 400 тис. тонн “, – поінформували у державній стивідорної компанії.