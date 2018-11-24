В Україні розпочався дефіцит лікарських трав

Серед більш ніж 2 тисяч найменувань лікарських рослин, в Україні в комерційних цілях використовується 20-30. При цьому в Україні спостерігається дефіцит таких рослин як м’ята, меліса, шавлія та солодка. Про це заявив експерт з агроефективності Мирон Пундор під час виставки-конференції «Трав’яний бізнес — 2018», передає agro-yug.

«Практично на всіх переробних підприємствах України цього року були в дефіциті материнка, м’ята та меліса м’ята та меліса, а також шавлія та корені солодки», – говорить Пундор.

Крім того, експерт зазначив, що через масовий відтік трудових резервів до Польщі, закупівельні ціни на липові суцвіття зросли до $10 за кг.

«Фіалка триколірна. Про неї мало хто згадує, але цьогоріч переробні підприємства відчували дефіцит цієї сировини, хоча ціни на неї були відносно невисокі», – додає експерт.

Пундор зауважив, що після анексії Криму в Україні утворився штучний дефіцит лаванди. Так, ціни на цю ефірно-олійну культуру зросли до 200 грн/кг. Але експерт впевнений, в найближчі роки ціни «попливуть вниз», оскільки активно ведуться закладки лаванди. Така ж ситуація і з розторопшою та шипшиною.

«Останнім часом ціни на шипшину зросли до 40 грн/кг, хоча ще недавно були 15-25 грн/кг. На сьогоднішній день перевалили за 40 грн/кг. Ну знову ж таки вже зараз закладають плантації, як тільки ринок відчує поповнення – ціни просядуть», – каже Мирон Пундор.