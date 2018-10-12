На українському ринку через імпортну цибулю склалась небезпечна ситуація

Найближчим часом очікується збільшення поставок в Україну імпортної цибулі, що в перспективі може призвести до просідання ціни на українському ринку. Про це повідомляють аналітики "Інфо-Шувар".

«Зараз на ринку дуже небезпечний момент, особливо для перекупників. В Казахстані сьогодні цибулю скуповують не тільки українські компанії, перекупники з Молдови, Росії і Румунії там теж досить активно працюють. Саме під впливом цієї активності, ціни на цибулю в Казахстані за останній тидень зросли на 10-15% і ця тенденція тільки укріплюється. В Україні ж, завдяки збільшенню пропозиції казахської цибулі, ціни навпаки можуть просісти», — коментує ситуацію Тетяна Гетьман, експерт плодоовочевого ринку Східної Європи.

За її словами, схожа ситуація була у 2015 році, коли імпорт розпочався в середині жовтня, пропозиція суттєво збільшилась, а ціни впали.

«Серед постраждалих були не тільки імпортери, які вже в кінці жовтня вимушені були продавати імпортну цибулю «в мінус». Найбільші збитки отримали перекупники, які «встигли» купити цибулю по максимальній ціні в жовтні, в грудні вона коштувала в 1,5 рази дешевше і до кінця сезону ціни так і не піднялись », — наголосила експерт.