Посла Азербайджану просять оголосити персоною Нон Грата

Я дипломат, занимаюсь общественно-политической деятельностью, являюсь председателем общественной организации «Конгресса Народов Кавказа Украины». За время своей общественно-политической деятельности поддерживал путь евроинтеграции Украины и активно участвовал в событиях Революции Достоинства.

Некоторое время назад Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев обратился к главе МВД Украины Арсену Авакаву с жалобой на мою деятельность. В письме посла Азера Худиева говорится, что якобы в посольство поступали многочисленные жалобы на меня, будто я использую поддельное удостоверение помощника посла Азербайджана в Украине и представляюсь в различных госучреждениях Украины помощником посла Азербайджана в Украине. Хочу официально заявить, что это не что иное как клевета, политический заказ, должностная спекуляция и политическая коррупция. Я не только не представлялся помощником посла, я даже никогда не имел такого рода удостоверения. Более того при помощи СМИ хочу обратиться во все госорганы и даже в частные организации с предложением о том, что, если данный факт имел место и я представлялся не председателем «Конгресса Народов Кавказа Украины» или бывшим вице-консулом в Дубае, коем я и являлся, а помощником посла Азербайджана в Украине, прошу обратиться в правоохранительные органы.

Однако, посол Азербайджана в своем официальном письме адресованного министру А. Авакову, не только клевещет и наговаривает на меня как на общественного и политического деятеля, но и распространяет мою личную информацию и данные (паспортные данные, место проживание) без моего ведома и разрешения суда. Такие действия являются нарушением законов Уголовного кодекса и Конституции Украины.

Ссылаясь на то, что положение иммунитетов и привилегий дипломатов указанной в Венской конвенции 1961 года не дает дипломатам право нарушать законы и статьи Конституции страны пребывания и учитывая, что посол Азербайджана в своем письме не только бесцеремонно отнёсся к дипломатическим положениям, но и нарушил статьи Уголовного кодекса и Конституции Украины, обращаемся к Министру Иностранных Дел Украины господину П. Климкину с просьбой объявить посла Азербайджана в Украине Персоной Нон Грата.

То есть, по состоянию на данный момент, со стороны Азера Худиева имеются целый ряд проступков по отношению к представителям азербайджанской диаспоры в Украине за которые Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность:

- статья 383 про заведомо ложном сообщение о совершении преступления;

- статья 182 про нарушение неприкосновенности частной жизни;

- статья 170 про воспрепятствование законной деятельности общественных организаций.

- нарушает диспозиции статей 41 и 42 Венской конвенции о дипломатических отношениях, где указано, что дипломат не должен заниматься в государстве пребывания деятельностью в целях личной выгоды и обязан уважать законы и постановления государства пребывания.



Учитывая данное бесцеремонное отношение Посла Азербайджана к УК и Конституции Украины, а также к международным законам, просим МИД Украины объявить посла Азербайджана в Украине Персоной Нон Грата.

Также по имеющейся информации, около двадцати общественных организаций Украины письменно обратились к Президенту Азербайджана с просьбой отозвать Азера Худиева из Украины по причине грубого вмешательства на их деятельность и попытки оказать на них давление. Хочу заметить, что такого рода поведение со стороны посла по отношению к общественным организациям зарегистрированных в Украине, не что иное как попытка вмешиваться во внутренние дела Украины, что так же дает еще одно юридическое обоснование признания посла персоной нон грата или досрочного отзыва. Учитывая данный факт, мы подготовили петицию на имя Президента Украины с призывом объявить посла Азербайджана Азера Худиева персоной Нон Грата за грубейшие попытки вмешательства во внутренние дела Украины и воспрепятствования законной деятельности общественных организаций.



Мы также подготовили обращение в мэрию города Киева, с просьбой согласовать время и дату пикета и митинга перед посольством Азербайджана в Украине. Такого рода поведение посла, не только нарушает все рамки приличия и дипломатического этикета, но и не допустимо в стране пребывания. Мы демократическое общество, мы демократическая страна и произвол чиновника в ранге посла просто стыд и срам и принимать агреманы от такого рода персонажей портит имидж европейской Украины.

Еще хотел бы обратить внимание МИД Украины, на официальную биографию посла, где указанно, что в 2009-2011 годах он учился в Дипломатической академии при МИД Украины, однако в данный же период в его автобиографии указанно что он работал в МИД-е Азербайджана. На наш запрос был получен официальный ответ из Дипломатической Академии, где указывается, что в Дип. Академии не существует заочного отделения, а только дневная форма обучения. Таким образом, получается, что посол Азер Худиев работая на полной ставке, учиться в дневном отделении, что в свою очередь является грубейшим нарушением закона Украины. Мы подготовили еще один официальный запрос в Дипломатическую Академию при МИД Украины и просим МИД Украины посодействовать в выяснении обстоятельств данного факта из официальной биографии посла Азербайджана в Украине. Если данный факт является нарушением украинского законодательства, то это может послужить еще одним юридическим обоснованием для объявления Азера Худиева персоной нон грата или же для его досрочного отзыва из Украины.