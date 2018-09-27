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Меморандум щодо обсягів експорту пшениці залишать без змін

26 вересня 2018

Визначені в Меморандумі обсяги експорту пшениці в форматі «8+8» переглядатись не будуть. Таке рішення ухвалила робоча група з питань функціонування ринку зерна, передає прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

На сьогодні виконання Меморандуму забезпечено на понад 30%, що відповідає запланованій динаміці.

Станом на 25 вересня, зернотрейдерами вже експортовано 4,9 млн тонн пшениці, з якої 2,8 млн тонн продовольчої (35,0% виконання Меморандуму) та 2 млн тонн фуражної (25,8% виконання).

Нагадаємо, трейдери підписали з Мінагропродом меморандум  щодо обмеження експорту пшениці.

 

 

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