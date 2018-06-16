«ДАЙТЕ ШАНС «ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРСУ!» – ДЕПУТАТ ПРО СУТИЧКИ БУРШТИНОКОПАЧІВ І ПОЛІЦІЇ

Поблизу кордонів з ЄС, в тихому Поліссі проливається кров та калічать людей за бурштин. Так відбуваються зіткнення з застосуванням зброї, і навіть зникнення людей безпосередньо на родовищах. Зведення з бурштинових районів нагадують зведення з фронту. Створенні незаконні воєнізовані угрупування по 300-400 осіб, руйнується інфраструктура, йде махновщина і анархія.

У той час як на Рівненщині й Житомирщині тривають сутички з поліцією і незаконний видобуток, створене на Волині комунальне підприємство «Волиньприродресурс» могло б вже зараз приносити гроші в місцеві бюджети з легального видобутку. Про це пише депутат Волинської облради Юрій Ройко у Фейсбуці, коментуючи вчорашню криваву сутичку на Рівненщині.

Депутат нагадує, що на Волині є альтернатива нелегальному промислу бурштину, КП «Волиньприродресурс», здатне спрямувати видобуток бурштину в легальне русло. Нагадаємо, 25% від прибутку підприємства отримуватиме казна сільської ради, на території якої відбуватиметься видобуток, 25% йтиме в бюджет району, а 50% - в бюджет області. Юрій Ройко закликає владу негайно припинити блокування роботи «Волиньприродресурсу», не чекаюч нових каліцтв та смертей.

Як повідомлялося, 15 червня, у Рівненській області біля села Федорівка бурштинокопачі влаштували сутичку з поліцейськими та закидали їх камінням.Унаслідок сутички постраждало близько десятка поліцейських, серед них – керівник патрульної поліції Рівного волинянин Сергій Мерчук. У поліції оприлюднили фото закриваленого внаслідок протистояння жетона (на головному фото).

«Цей закривавлений жетон – наслідок чергового силового протистояння чорних бурштинокопачів з поліцією.

Цього разу поблизу Федорівки на Рівненщині. В поліцейських полетіло каміння, пляшки з водою. Били кілками! Постраждало 9 правоохоронців : закриті черепно-мозкові травми, забої спини, рук та ніг!», - пише Юрій Ройко.

Далі публікуємо текст допису без змін.

Скільки ще треба каліцтв, крові, смертей? Скільки ще має бути знищено навколишнього природного середовища - лісів, лугів, боліт, озер?

Скільки ще має бути порушено і зруйновано інфраструктури - лісових доріг і залізничних полотен? Скільки ще треба накрити підпільних цехів з обробки сирого бурштину?

Скільки? Щоб зрозуміти, що є альтернатива нелегальному промислу бурштину?

Дайте шанс Волиньприродоресурсу!

Це вчерговий раз переконує, що треба дати шанс «Волиньприродресурсу» виконати основну мету його діяльності - дбайливе господарське відношення до використання мінерально-сировинних багатств Волині і охорони надр нашого краю. Особливе місце тут має зайняти наведення порядку з нелегальним видобутком бурштину.

Ми створили комунальне підприємство, яке на 100% належить волинській обласній громаді. Невже ми, як представники громади, не можемо самі запропонувати правила гри та контролю за діяльністю цього підприємства?

Але, напевне, його створення не влаштовує тих, хто вже перебуває у цьому незаконному бізнесі. Тому включається банальна протидія. Протидія від тих, кому не вигідний законний видобуток бурштину.

Ситуація з бурштином в Україні – критична. Не тільки на Донбасі, а й за 1,500 кілометрів, на кордоні з ЄС, в тихому Поліссі проливається кров та калічать людей. Це і зіткнення з застосуванням зброї, і навіть зникнення людей безпосередньо на родовищах. Зведення з бурштинових районів нагадують зведення з фронту. Створенні незаконні воєнізовані угрупування по 300-400 осіб, руйнується інфраструктура, йде махновщина і анархія. Ми бачимо, що відбувається на Рівненщині та Житомирщині – це не піддається ні логіці, ні закону, ні здоровому глузду! В ліс бояться зайти навіть правоохоронці. Слава Богу, у нас поки немає такої ситуації, але…

Тому я вважаю, що створення підприємства правильне і центральна влада мала б підтримати таку ініціативу Волинської обласної ради. Але, як ми бачимо, все навпаки.

У Верховній Раді повністю відсутня політична воля, щоб врегулювати бурштинові проблеми. Хіба лінивий не говорить, що там в центрі ніхто навіть не збирається їх вирішувати, бо все давно домовлено, організовано та прокришовано. Навіщо щось змінювати, якщо й так все працює бездоганно?! А кров, смерті, знищене довкілля, жебрацькі місцеві бюджети – це другорядне для тих, хто це все контролює!

Уже два роки, як закон про бурштин у другому читанні знаходиться під сукном у Верховній Раді, минулого року вона вчергове провалила прийняття цього питання. Значить, це комусь вигідно, це кришують на центральному рівні і ситуація показує, що зацікавлені у цьому люди не готові приймати цей закон.

Хочу наголосити на ще одному надважливому питанні збереження довкілля. Вже чомусь стали звичними терміни «марсіанські» чи «місячні пейзажі», які виникають після несанкціонованої діяльності бурштинокопачів. Під час незаконного видобутку знищується ліс, руйнуються дороги, відсутні відновлювальні заходи лісонасаджень і грунту. Тому одним з найважливіших завдань КП буде контроль за виконанням інвестором рекультиваційних робіт.

Варварське відношення чорних бурштинокопачів до довкілля – неприпустиме, бо може призвести до екологічної катастрофи і незворотних процесів у природі. Вдумайтеся, агроном бачить наслідки своєї праці протягом року, а лісівники працюють на 3-4 покоління вперед, тому якщо не припинити знущання над природою, знамениті волинські ліси будуть під загрозою зникнення!