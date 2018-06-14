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В мікрорайоні Коростень-Подільській після капітального ремонту було відкрито амбулаторію загальної практики сімейної медицини

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В мікрорайоні Коростень-Подільській після капітального ремонту було відкрито амбулаторію загальної практики сімейної медицини

14 червня 2018

Напередодні Дня медичного працівника в місті Коростені відбулася визначна подія. В мікрорайоні Коростень-Подільській  після капітального ремонту було відкрито амбулаторію загальної практики сімейної медицини  №3. 

 

На відкритті були присутні міський голова Володимир Москаленко, заступник голови Олександр Дзиґа, начальник відділу охорони здоров’я Микола Заєць, головний лікар КНП «ЦПМСД» Микола Васькевич , депутати Коростенької міської ради та мешканці мікрорайону.

На проведення поточного ремонту приміщення, придбання медичного оснащення, укомплектування нових меблів,  комп'ютерну техніку, інвентар та прокладення асфальтного покриття до будівлі амбулаторії було  виділено понад 1 млн. грн.. з місцевого бюджету.

На території обслуговування проживає 2500 особи, з них – 700 дітей.

Амбулаторія укомплектована лікарем загальної практики-сімейної медицини, 2 сімейними медичними сестрами і 1 молодшою медсестрою.

Відтепер буде  дуже зручно відвідувати сімейного лікаря жителям мікрорайону, особливо майбутнім та молодим мамам, людям похилого віку, адже сімейний лікар стає не просто лікарем, але й сімейним другом.

 

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