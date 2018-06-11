Світ побачила ще одна частина книги про історію Уманщини

2 лютого відбулася презентація другої частини книги «Уманщина у плині літ», виданої за сприяння керівників сільськогосподарських і фермерських господарств Уманського району.

Першу частину цього 4-томного видання було надруковано ще в серпні 2016 року. Її автором є місцевий історик-краєзнавець Надія Тульчинська. Окремі розділи були написані кандидатом історичних наук, політичним в’язнем Богданом Чорномазом і головою народознавчого товариства «Берегиня» Тетяною Чорномаз. У першій частині книги йдеться про загальну історію Уманського краю від минувшини й до кінця 80-х років минулого століття. Про це на своєму сайті повідомила Уманська районна рада.

Під час презентації голова Уманської районної ради Оксана Супрунець наголосила, що в другій частині книги розміщені історії 14 населених пунктів Уманщини, серед яких: Антонівка, Аполянка, Бабанка, Берестівець, Вільшана Слобідка, Вільшанка, Гереженівка, Городецьке, Городниця, Гродзеве, Громи, Дмитрушки, Доброводи та Дубова.

Оксана Супрунець зазначила, що до участі у зборі матеріалів для написання книги були залучені місцеві краєзнавці, історики, вчителі навчальних закладів та бібліотечні працівники району.

Найближчим часом планується публікація третьої та четвертої частини книги «Уманщина у плині літ». Книга є цікавою як для науковців, викладачів, студентів, учнів шкіл, так і для пересічного читача, а також для тих, хто цікавиться історією України, її минулим та сьогоденням.