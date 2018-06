Facebook надавав дані користувачів китайським фірмам

Серед 60 фірм по всьому світу, які мали відповідні угоди з Facebook, були і китайські Huawei Technologies, Lenovo, OPPO і TCL of China, повідомило керівництво соцсети.

Facebook надавав декільком китайським технологічним концернам доступ до частини цих своїх користувачів. Відповідні угоди були з компаніями Huawei Technologies, Lenovo, OPPO і TCL of China, повідомило керівництво Facebook у вівторок, 5 червня, підтвердивши таким чином відповідне повідомлення газети The New York Times.

Китайські компанії входили до числа 60 фірм по всьому світу, що отримували на підставі договорів певні призначені для користувача дані, вказується в заяві. Як пояснюється в документі, подібна співпраця велася з тим, щоб надати користувачам соцсети доступ до сервісів Facebook на мобільних пристроях. Компанія також повідомила, що більше половини цих договорів вже розірвана. Співпраця з Huawei буде завершена на поточному тижні.

Скандал навкруги Facebook

Раніше газета The New York Times повідомила, що упродовж останніх 10 років компанія Facebook передавала дані користувачів виробникам мобільних телефонів і інших пристроїв. Угоди про надання даних були укладені з не менше чим 60 компаніями, включаючи Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft і Samsung, написало видання. Виробники мобільних пристроїв отримували інформацію про користувачів, включаючи ту, якою вони не захотіли ділитися, а також відомості про їх друзів, вказує далі газета.

У останні місяці Facebook опинився в центрі скандалу навколо витоку цих користувачів. Глава компанії Марк Цукерберг в квітні упродовж десяти годин відповідав на питання членів Конгресу США, у кінці травня виступив в Європарламенті і відповів на питання керівників фракцій.

У березні 2018 року з'явилися повідомлення про те, що британська компанія Cambridge Analytica, пов'язана з передвиборним штабом Дональда Трампа, скористалася даними додатка для Facebook, який пропонував користувачам скласти їх психологічний портрет. Це застосування встановили близько 270 тисяч чоловік, передавши йому свою особисту інформацію. Cambridge Analytica використала цю лазівку і зібрала дані про більш ніж 87 мільйонів користувачів Facebook. Пізніше фірма відзвітувала в тому, що вона знищила отриману інформацію, проте, як з'ясувалося, не усі дані були видалені. Передбачається, що в ході останньої передвиборної кампанії в США фірма використала особисті ці частини електорату країни для створення