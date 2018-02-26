Публікації »

Баланс тижня: американські локомотиви стануть на українські рейки, МВФ вимагає антикорупційного суду, а бізнесу призначили масові перевірки.

Україна в найближче десятиліття планує закупити кілька сотень магістральних американських тепловозів, МВФ наполягає на створенні Антикорупційного суду і проведенні реформи енергосектору, уряд несподівано зняло мораторій на перевірки бізнесу, а НБУ презентував невтішні підсумки роботи банків в 2017 році - такі основні економічні новини тижня, що минає. «Укрзалізниця» затіяла локомотивну революцію. В кінці тижня, що минає вітчизняні залізничники підписали дуже важливий контракт, що дає зелене світло на спільне виробництво локомотивів з відомою американською компанією General Electriс на суму 1 млрд дол. Угода з «Укрзалізницею» передбачає 15-річне партнерство і модернізацію до 74 локомотивів, а також постачання до 225 нових локомотивів GE серії Evolution до 2034 року. Наступний важливий момент - договір купівлі-продажу між General Electric і «Укрексімбанком» на поставку вже в кінці 2018 року і початку 2019 го 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC. «Це-дуже важливий день для всієї економіки. Можу розкрити таємницю, як це все почалося. У червні в ході мого візиту в Америку ми обговорили з Трампом, що відносини наших країн повинні знайти практичний характер. Багато років УЗ була недофінансована. Компанія має потребу в рухомому складі, нових локомотивах. Дуже швидко було підписано контракт на суму 1 млрд дол. Репутація GE - дуже висока. Вона приходить в ті країни, де толерантність до корупції дуже низька. Тому прихід в Україну - це показник довіри », - сказав президент України Петро Порошенко, який був присутній на поддпісаніі контракту. За останній час в «Укрзалізниці» склалася критична ситуація з локомотивами. Дефіцит тяги не дає можливості підприємствам своєчасно відвантажити продукцію, в тому числі, на експорт. В результаті - страждає економіка країни. Якщо все піде за планом, то «Укрзалізниця» отримає нові можливості, крім того, важливим моментом є локалізація виробництва в Україні, завдяки чому українські підприємства будуть залучені в кооперацію з GE і зможуть стати постачальниками товарів і послуг для GE. «Партія, яку поставить General Electric у співпраці з українськими підприємствами, - найбільшою за часів незалежної України. Це дозволить суттєво оновити робочий парк тепловозів «Укрзалізниці», - сказав в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов. Присутня на підписанні угоди посол США Марі Йованович заявила, що контракт з General Electric стане сигналом для інших інвесторів. «Це - найбільший проект за всі 8 років роботи компанії GE в Україні вартістю понад 1 млрд дол. Україна запозичить технології, отримає великі переваги від приходу GE. Це - добре для населення і для економіки », - зазначила посол. Багато іноземних компаній (такі, як Bombardier, Alstom, Siemens і CRRC) вже не раз проявляли інтерес до українського ринку, але далі запевнень справа, чомусь, не пішла. До речі, General Electric не обмежується співпрацею в інфраструктурних проектах. У 2018 році компанія поставить 26 вітротурбін для вітрової електростанції енергетичного холдингу ДТЕК в Запорізькій області. Міжнародний валютний фонд непохитний у своїх вимогах до України. Такий головний висновок напрошується за підсумками візиту в нашу країну технічної місії ключового кредитора України. Судячи з усього, спроба української влади пом'якшити умови співпраці з МВФ не увінчалася успіхом. МВФ, як і раніше, наполягає на невідкладному розгляді парламентом законопроекту про антикорупційне суді з урахуванням поправок, а також про підвищення цін на газ. Технічну місію МВФ, схоже, запросила українська влада, намагаючись домовитися про пом'якшення умов. Однак, поки представники Фонду не дали сигналів про пом'якшення позиції і про зміну своїх вимог. «В даний час важливо, щоб влада України забезпечили невідкладний розгляд, але відповідно до парламентських процедур, законопроекту про антикорупційне суді, і щоб під час розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність з передбаченої програмою, зобов'язаннями країни і рекомендаціями Венеціанської комісії Ради Європи », - йдеться в повідомленні МВФ за підсумками візиту технічної місії в Україні. Також у Фонді відзначили, що для продовження співпраці України повинна виконати свої зобов'язання в енергетичній та податково-бюджетній сферах. «Повинен бути також забезпечений додатковий прогрес щодо решти відстрочених заходів, необхідних для досягнення поставлених програмою цілей, включно з заходами в енергетичному і податково-бюджетному секторах. Обговорення буде проходити протягом наступних тижнів », - зазначили у Фонді. Міністр фінансів Олександр Данилюк, коментуючи візит групи експертів МВФ до Києва, заявив, що остаточна домовленість з питань створення антикорупційного суду і енергетичної реформи поки не досягнута. «Я вважаю, що ця місія, цей - візит був результативним. З деяких питань ми просунулися досить активно. За деякими, наприклад, з антикорупційного суду, з питання енергетики - енергетичної реформи - є певний прогрес, але остаточна домовленість не була досягнута », - зазначив Данилюк. У той же час, він підкреслив, що робота з МВФ йде, і висловив надію, що вона продовжиться і надалі, для чого уряд у співпраці з парламентом прийме ряд необхідних і корисних насамперед для України рішень. Така ж позиція і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. На міжнародній зустрічі високого рівня з питань реформ в Україні, яка пройшла на минулому тижні, він заявив, що рішення по одному з ключових вимог МВФ - створення антикорупційного суду -будет мають прийняти найближчим часом. «Боротьба з корупцією - основне завдання України на 2018 год ... Наше завдання - в найближчі місяці прийняти рішення про створення незалежного, ефективного антикорупційного суду. Цей інструмент дозволить поставити крапку в багатьох дискусіях про корупцію в Україні. Ця точка стане вироком тим корупціонерам, які переплутали свою кишеню з державною, свої інтереси - з державними », - сказав Гройсман. Прем'єр також закликав владу не боятися створення антикорупційного суду. «Ми повинні об'єднати зусилля, і цю роботу ми вже ведемо, щоб через кілька місяців в Україні було створено антикорупційний суд. Нічого його боятися. Нічого. Єдине - потрібно створити його не під когось, а відкрито, публічно, щоб був класний відбір суддів, щоб міжнародні експерти давали свої рекомендації. Вони навіть можуть бути українцями. Нам потрібні кристально чисті судді, і тоді все стане на свої місця », - сказав прем'єр. В ході засідання уряду Гройсман особливо виділив слово «рекомендації» щодо ролі міжнародних експертів у відборі суддів. При цьому глава уряду підкреслив, що необхідність створення антикорупційного суду є безальтернативною. «Це - складне завдання, знаю, але іншого варіанту немає», - підкреслив Гройсман. Несподівано тема перевірки бізнесу підірвала вітчизняне інформпростір. І все завдяки опублікованим Кабінетом міністрів постанови, якою щодо існував кілька років мораторію на перевірки було завдано важкого удару. Все сталося просто. Зі списку контролюючих органів, яким заборонено кошмарити підприємців, виключили всього-навсього 20 органів державного нагляду (цікаво - скільки тоді взагалі контролюючих органів?). Серед тих, кому розв'язали руки - «кращі друзі» бізнесу, серед них -Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), Державна аудиторська служба, Державна служба експортного контролю, Державна фіскальна служба і Антимонопольний комітет. Крім них, «п'ють шампанське» Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ). Свято настав і для Мінекології, Державіаслужби, Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держінспекції ядерного регулювання, Держслужби з питань лікарських засобів, Держслужби геології і надр, Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру, Держслужби з питань праці, Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, а також Держслужби з надзвичайних ситуацій. У Державній регуляторної службі відзначають, що з дня опублікування документа (22 лютого і до кінця року) органи, які вказані в переліку, зможуть вільно виходити на «полювання» - проведення планових перевірок. Крім того, за заявами громадян про порушення їхніх прав позапланові перевірки органами державного нагляду, які до сих пір проводилися виключно за письмовим погодженням з ГРС, можуть проводитися без узгодження. Заради справедливості потрібно відзначити, що все йшло до скасування мораторію. Споживачі буквально засипали скаргами держоргани на всілякі порушення. Навіть після Революції гідності у бізнесу так і не спрацювало почуття відповідальності і законослухняності. Наприклад, в Міністерстві екології та природних ресурсів прямо вказали - через відсутність контролю зловживання недобросовісного бізнесу зашкалюють. «Тепер відновлено право перевірки господарюючих суб'єктів на відповідність дотримання вимог природоохоронного законодавства. Це - абсолютно європейська практика, коли бізнес піклується про екологію, а не ховається за мораторіями », - написав у Facebook міністр Остап Семерак. Не виключено, що бізнес схаменеться, і піде в контратаку. Багато бізнес-асоціації зажадають впровадити систему ризик-орієнтованого підходу до проведення контрольних заходів. «З огляду на недосконалість законодавства і неадекватність Держгеонадр (в деяких моментах), я вважаю, що таке рішення є передчасним і існує великий ризик зловживань з боку перевіряючого органу», - таку думку висловив виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Роман Опімах. До речі, підтвердженням цьому став скандал, що вибухнув, який боляче вдарить по інвестиційному клімату України, - Госгеонадра ще восени минулого року поза конкурсом і за явно заниженою ціною надала право на користування в Полтавській області великого родовища нафти і газу компанії «Аркона Газ-Енергія». Але як недавно журналісти «Радіо Свободи» з'ясували: до «Аркона Газ-Енергія» має відношення оточення президента Порошенко. Тому велике родовище віддали компанії за всього 3,8 млн грн, в той час як її реальна вартість становить близько 110 млн грн. Державі завдано багатомільйонних збитків, але до сих пір ні СБУ, ні НАБУ, ні Генпрокуратуру не відреагували. Тепер Госгеонадра отримала право проводити планові перевірки всього спектра надрокористування. При перевищенні повноважень орган можуть позбавити права на проведення перевірок. Відповідно до закону «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет міністрів може своєю постановою виключити ту чи іншу службу з переліку не підпадають під дію закону. «У грудні Держгеонадр опублікувала план перевірок на 2018 рік. Він передбачає тисячу, з чимось, перевірок різних надрокористувачів. Якщо врахувати, що в році 365 днів, то виходить по 3 надрокористувача в день ... Фактично можна перевіряти і перевіряти », - прокоментував ситуацію виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Роман Опімах.Опімах. Національний банк вирішив розповісти, як спрацювали банки в 2017 році. І поки підсумки вкрай невтішні - збитки банківської системи потягнули на 24,4 млрд грн. Правда, в НБУ відзначили: остаточні показники фінансової звітності банків за 2017 рік можуть бути відкоректовані до кінця квітня за результатами річного аудиту. Оприлюднений показник за 2017 рік у 6,5 рази менше історично рекордного показника збитку банківської системи, отриманого в 2016 році-на рівні 160 млрд грн. Найбільший прибуток отримали «Райффайзен Банк Аваль» (4,5 млрд грн), «УкрСиббанк» (1,5 млрд грн) і «Креді Агріколь Банк» (1,15 млрд грн). Найбільші збитки за підсумками року - у «ПриватБанку» (22,9 млрд грн), «Промінвестбанку» (7,7млрд грн) і «ВТБ Банку» (4,1 млрд грн). За інформацією НБУ, кількість збиткових банків в 2017 році скоротилося до 18 з 33 в 2016 році. За словами директора департаменту фінансової стабільності НБУ Віталія Ваврищука, за підсумками 2018 року Нацбанк очікує збиткових результатів роботи у менш, ніж 10 банків. «Банківський сектор повертається до прибуткової діяльності: операційні доходи ростуть, а відрахування в резерви знижуються», - зазначив він. Допомогти Нацбанку в реформуванні банківського сектора вирішило і уряд. На тижні, що минає Кабмін затвердив оновлену стратегію реформування державного банківського сектора України. За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, стратегія передбачає зниження частки держави в банківському секторі н0а протягом наступних п'яти років з 55% до 24%. Оновлена ​​стратегія реформування державних банків передбачає до кінця 2019 року створення умов для залучення міноритарних акціонерів в капітал «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» і повного продажу «Укргазбанку» до 2020 року, «ПриватБанку» - до 2022 року. «Вже до кінця 2019 роки ми плануємо створити умови для залучення міноритарних акціонерів - це міжнародні фінансові організації, такі як Міжнародна фінансова корпорація (МФК) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), відповідно в« Ощадбанк »і« Укрексімбанк », - сказав Данилюк під час презентації фінансової стратегії на засіданні уряду. Крім цього, стратегія передбачає поступове скасування повної гарантії держави на всі депозити, які розміщуються в «Ощадбанку». «Ми плануємо поступовий перехід« Ощадбанку »в систему Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це передбачено стратегією », - сказав міністр, додавши, що цей крок дозволить поставити все банки на ринку в однакові конкурентні умови. Втім, тиждень, що минає запам'яталася не тільки негативними новинами. Порадувала промисловість, де зростання, за даними Держстату, за перший місяць поточного року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року склав 3,6%. Найбільше зростання зафіксовано в промвиробництво хімічних речовин - на 55,9%, електричного обладнання - на 55,9% і у виробництві комп'ютерів - на 31%. Найбільше падіння за цей період часу відбулося у видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 22,9%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 5,7%.