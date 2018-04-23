Юрист попереджає про зміну порядку перевірок органами фінконтролю

За словами партнера юридичної компанії «Бі ен Сі» Максима Кожуха, “Порядком встановлено, що планування перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, які проводяться для забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків, зборів, платежів, здійснюється щорічно контролюючими органами та щоквартально органами державного фінансового контролю.

Раніше контролюючі органи також здійснювали щоквартальне планування таких перевірок”. “Також, органи фінансового контролю узгоджують до 20 грудня поточного року з відповідними контролюючими органами проведення перевірок, запланованих на I квартал наступного року. Раніше проведення перевірок узгоджувалося до 20 числа останнього місяця поточного кварталу. Органи фінансового контролю будуть планувати перевірки на II, III і IV квартали поточного року з урахуванням плану-графіка документальних планових перевірок на поточний рік, оприлюдненого на офіційному сайті Державної фіскальної служби України. Крім того, Порядком встановлено, що про проведення перевірок, запланованих на II, III і IV квартали поточного року, органи фінансового контролю інформують відповідні контролюючі органи до 20 числа останнього місяця попереднього кварталу”, - наголошує юрист Максим Кожух.