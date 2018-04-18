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Уряд затвердив квоти на прийом іммігрантів у 2018 році

18 квітня 2018

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив квоти на прийом іммігрантів у 2018 році.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив квоти на прийом іммігрантів у 2018 році.

У розпорядженні «Про встановлення квоти імміграції на 2018 рік», гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким надається дозвіл на імміграцію протягом 2018 року, становить 4388 осіб. Минулого року ця квота становила 2223 людини, повідомляє «Урядовий портал».

Згідно із затвердженою квотою на імміграцію, загалом у нинішньому році Україна може прихистити 690 діячів культури, 1020 родичів громадян України, 530 осіб, які раніше перебували в громадянстві України, 2147 батьків, подружжя та дітей іммігранта. Особи, які інвестували в економіку України не менше 100 тисяч доларів, можуть розраховувати на імміграцію без обмежень.

Як повідомлялося, в рейтингу рівня щастя іммігрантів, Україна посіла 92-е зі 117-ти.

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