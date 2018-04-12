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Омелян хоче створити в Україні дрон-таксі

12 квітня 2018

Міністерство інфраструктури України додасть проекти зі створення дронів-таксі і електролітаків проект авіаційної транспортної стратегії до 2030 року, пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

За словами Омеляна, в доопрацьованій версії стратегії з’являться нові для українського ринку ініціативи, в тому числі розробка дронів і електротаксі

Стратегія також передбачає будівництво і ремонт аеропортів, призначених для лоукостерів і класичних перевізників. Планується, що держава і бізнес вкладуть у створення нової інфраструктури до 1 млрд євро.

Нагадаємо, Мінінфраструктури хоче збудувати третій аеропорт для Києва.

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