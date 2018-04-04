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У Малайзії за фейкові новини будуть штрафувати і саджати до в’язниці

03 квітня 2018

У Малайзії прийнято закон, згідно з яким за фейкові новини передбачено утримання під варту і великий штраф. 

Так, за поширення неправдивої інформації будуть штрафувати (до 123 тис. доларів) і позбавляти волі на строк до 6 років.

«Цей закон має на меті захист громадськості від поширення фальшивих новин, зберігаючи при цьому свободу слова згідно з Конституцією Малайзії», – заявила міністр офісу прем’єра Азаліна Отман Сейд, повідомляє «Голос Америки»

У першому проекті закону пропонували термін покарання до 10 років ув’язнення. Справи будуть розглядатися шляхом незалежного судового процесу. Також документ описує фейки як «новини, інформацію та повідомлення, які повністю або частково вигадані» і включають статті, звукові і візуальні дані.

Нагадаємо, у середині березня знайшовся розповсюджувач фейку про «український слід» в трагедії МН17.

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