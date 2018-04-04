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Китай запровадив підвищені мита на товари з США

02 квітня 2018

У КНР ввели підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються з США. 

Збори на фрукти та продукцію з них склали 15%, на свинину і вироби – 25%.

Такі заходи стали відповіддю на встановлення президентом США Дональдом Трампом мит в 25% на імпорт в США стали і 10% – на ввезення алюмінію, що «завдало серйозної шкоди нашим інтересам», йдеться в заяві Мінфіну Китаю, передає DW.

Описані кроки американської адміністрації «порушили правила Світової організації торгівлі» і не відповідали «списку виключення», допустимих з міркувань безпеки, переконані в Пекіні.

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