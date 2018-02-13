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Марс – лише прикриття: Маск планує накрити Землю мережею швидкісного Інтернету.

13 лютого 2018

Ракети багаторазового користування щоразу здешевшують доставку вантажів на орбіту, що створює можливості для амбітних проектів. Ілон Маск заявляє, що запуск найпотужнішої ракети Falcon Heavy є першим кроком до переселення людей на Марс. Але насправді Червона планета може бути лише прикриттям для іншого масштабного проекту. Як йдеться у сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1, бізнесмен хоче накрити Землю мережею швидкісного інтернету, який буде дешевше будь-якого мобільного. Ракети багаторазового користування щоразу здешевшують доставку вантажів на орбіту, що викликає занепокоєння у росіян, які раніше на цьому заробляли, а тепер підраховують мільярдні збитки. «Приблизно 90-100 мільйонів вартує запуск російської ракети-носія «Протон», але зараз вони декларують, що намагаються знизити десь до 65-70 мільйонів», – зазначив голова Державного космічного агентства України Павло Дегтяренко. З часом здешевлення виведення в космос супутників та інших вантажів зробить можливим навіть колонізацію інших планет. Втім, ця перспектива – дуже далеко, йдеться в сюжеті. Більш близькою задачею Маска є низькоорбітальний Інтернет – суперпроект, над яким працюють одночасно найрозвинутіші країни і корпорації світу. Завдання – підняти і забезпечити синхронну роботу тисяч невеликих супутників, що роздаватимуть Інтернет однаково найвищої якості – як у Нью-Йорку, так і у найвіддаленіших поселеннях світу. Раніше цей проект вважався занадто коштовним, однак запуском Falcon Heavy Маск все змінює. В боротьбі за глобальну мережу він виривається у лідери, оскільки ракети з можливістю дешево піднімати одночасно багато супутників дають Маску всі шанси отримати потужну підтримку інвесторів. Проект може бути реалізований уже за кілька років – від 2 до 4 тисяч супутників буде виведено на орбіту до 2020 року. Планується, що того ж року проект принесе понад 5 млрд доходів, а в 2025-му – до 35 млрд на рік.
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