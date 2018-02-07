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В Олімпійському селищі у Пхьончхані урочисто піднято прапор України.

07 лютого 2018

В рамках церемонії її учасників вітали корейською музикою та сучасними танцями. У середу, 7 лютого, в Олімпійському селищі Пхьончхану урочисто піднято державний прапор України. Підняття державного прапору пройшло під акомпанемент гімну України на спеціалізованій площі й зібрало спортсменів та тренерів нашої олімпійської збірної. Про це повідомляє офіційний сайт українського НОК. Українську делегацію привітав мер Олімпійського селища, олімпійський чемпіон і член Міжнародного олімпійського комітету Ю Син Мін. В рамках церемонії її учасників вітали корейською музикою та сучасними танцями. Наші олімпійці не втратили нагоди приміряти традиційні корейські маски. Навіть морозна погода у Пхьончані відступила для успішного проведення церемонії, видавши найтепліший день за час прибування в Пхьончхані - температура з мінус 20 піднялася до мінус 8 й визернуло яскраве сонце. На згадку про пам’ятну подію відбувся обмін символічними сувенірами між мером селища і українською делегацією на чолі з президентом НОК, олімпійським чемпіоном Сергієм Бубкою і шефом місії української делегації на зимових Олімпійських іграх, призеркою Олімпійських ігор Анною Сорокіною. Сергій Бубка і Анна Сорокіна поставили свої підписи на стіні Олімпійського перемир'я.
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