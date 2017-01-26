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RegioNews TV

Випуск новин на ПравдаТут 13.30 5 грудня 2016
Кому дістався громадський бюджет Ірпеня
Перестрелка между полицией и службой госохраны случилась по ошибке, погибло 5 человек, - Геращенко

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Новини » Анонси

10:34

Три вопроса к биографии лидера Аграрной партии Виталия Скоцика

17:43

Ігор Коломойський заходить в Аграрну партію України

08:24

На Донеччині в Авдіївці і Верхньоторецьку відновили водопостачання

08:21

У Києві поліція затримала серійного кривдника студенток

07:51

Випуск новин на ПравдаТут 13.30 5 грудня 2016

07:49

Кому дістався громадський бюджет Ірпеня

07:48

Перестрелка между полицией и службой госохраны случилась по ошибке, погибло 5 человек, - Геращенко

07:29

АТО: Бойовики били в усіх напрямках, всього 25 обстрілів

07:08

Нардеп Добродомов звинуватив голову ДФС Насірова у рейдерській атаці на мережу АЗС «БРСМ-НАФТА»

09:57

Прокуратура Черкащини виявила підробні документи у проекті землеустрою земель села Ягубець

09:54

Коротко про головне. Саакашвілі йде у відставку

09:53

Юлія Тимошенко привітала Дональда Трампа з перемогою

09:52

Реакція українських політиків на перемогу Дональда Трампа

09:47

Кабмін підняв ціни на алкоголь
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