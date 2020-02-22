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22 лютого 2020, 17:59 38

Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"

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22 лютого 2020, 17:59 38
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Дивіться на каналі RegioNews спеціальний випуск "НеПогоди в регіонах", присвячений масовій паніці серед українців от страху перед заморським коронавірусом, і зокрема – подіям у Нових Санжарах на Полтавщині.


Коронавирус Зоряна Скалецкая Владимир Зеленский Алексей Гончарук Арсен Аваков Нові Санжари Полтавщина Новые Санжары Олег Синегубов Синєгубов Дубинский
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