Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
Дивіться на каналі RegioNews спеціальний випуск "НеПогоди в регіонах", присвячений масовій паніці серед українців от страху перед заморським коронавірусом, і зокрема – подіям у Нових Санжарах на Полтавщині.
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 18:48 22 лютого Депутат з Кременчука пригрозив "поставити раком" співробітників "Полтаваобленерго"
- 18:29 22 лютого Слуги не працюють: в партії "Слуга народу" немає жодного осередку
- 17:59 22 лютого Очільнику курортної Затоки повідомили про підозру і відсторонили від посади
- 17:18 22 лютого На Сумщині на хабарі у 5 тисяч доларів затримали керівника держпідприємства
- 16:55 22 лютого У Нових Санжарах наявні ознаки дезінформації та паніки, - радник Авакова
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
Всі блоги »
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Іспит для антикорсуду. Хто зливає справу Кістіона
21 лютого 2020, 13:40
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації