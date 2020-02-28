Схема викрадених з ЄС авто: суд заарештував сина ексглави КС, застава - 17 млн

За клопотанням Офісу генпрокурора суд взяв під варту шість осіб, які підозрюються у незаконному заволодінні автомобілями на території країн Євросоюзу

Фото: скрін з відео

За клопотанням Офісу генпрокурора суд взяв під варту шість осіб, які підозрюються у незаконному заволодінні автомобілями на території країн Євросоюзу

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу, також суд визначив організатору злочинної групи розмір застави у 17 млн грн, а членам групи на загальну суму 15,7 млн грн. Досудове розслідування триває. Як пишуть місцеві ЗМІ, члену групи, депутату Ужгородської міськради Михайлу Чурилу обрали запобіжний захід тримання під вартою із можливістю застави 3,8 млн грн. Нагадаємо, 26 лютого ОГП повідомив про підозру шести особам в створенні злочинної організації і незаконному заволодінні транспортними засобами, в результаті чого було завдано збитків сумою більш ніж 4 млн євро. Повідомлялося, що серед учасників групи був депутат Ужгородської міської ради Михайло Чурило, а організатором даної є син ексголови Конституційного суду Андрій Стрижак.

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