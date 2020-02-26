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26 лютого 2020, 15:02 2

У Києві діти влаштували мітинг на вулиці Богдана Хмельницького

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26 лютого 2020, 15:02 2
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Діти разом з батьками і тренерами хотіли привернути увагу до стану справ спорткомплексу "Восход". Вони перекрили вулицю на пішохідному переході, через що в місті утворилася масштабна пробка. Акція тривала всього близько 10 хвилин, однак цього вистачило, щоб викликати справжній транспортний колапс в центрі Києва
Діти разом з батьками і тренерами хотіли привернути увагу до стану справ спорткомплексу "Восход". Вони перекрили вулицю на пішохідному переході, через що в місті утворилася масштабна пробка. Акція тривала всього близько 10 хвилин, однак цього вистачило, щоб викликати справжній транспортний колапс в центрі Києва

Про це повідомляє ТСН, пише RegioNews

Мітингувальників хвилює питання знищення клубу на користь нових багатоповерхівок.

Сьогодні в Господарському суді Києва мало відбутися судове засідання щодо перегляду результатів торгів, за якими клуб перейшов у приватні руки. Однак засідання не відбулося через неявку прокурора. Тому захисники клубу пішли з протестом до будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко.

Відзначимо, що "війна" за спорткомплекс "Схід" йде вже кілька років. У квітні 2019 вночі невідомі увірвалися в спортивний комплекс на лівому березі столиці, закрилися всередині і почали все трощити. І це було не перший напад на комплекс.

Раніше будинок належав заводу, а ця година за право власності судячи юристи комплексу і приватна компанія.


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