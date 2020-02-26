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26 лютого 2020, 14:49 1

Гончарук анонсував новий регламент роботи Кабміну

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26 лютого 2020, 14:49 1
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З 1 липня 2020 року вступить в дію новий регламент роботи Уряду України
Фото: facebook/PMHoncharuk
З 1 липня 2020 року вступить в дію новий регламент роботи Уряду України

Як передає RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу 26 лютого за підсумками засідання уряду.

"Ми прийняли рішення оновити регламент роботи Кабінету міністрів. З 1 липня цього року уряд буде працювати трохи інакше. Ми привели процедури у відповідність до кращих європейських і світових практик. Уряд фокусуватиметься більше на формуванні політики, тобто, фактично будемо серйозніше враховувати різні аналітичні продукти, будемо більше фокусуватися на стратегічних речах, середньострокових і довгострокових цілях", – сказав він.

Нагадаємо, також Олексій Гончарук розказав, чи обговорюються в Уряді плани щодо призначення Сергія Тігіпка чи Юрія Бойка на якусь посаду в Кабміні.


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