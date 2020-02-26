Глава МЗС закликав посилити санкції проти РФ

Санкції - це єдиний спосіб врегулювати збройний конфлікт мирними політико-дипломатичними методами між Україною і Росією

Фото: facebook/UkraineMFA

Санкції - це єдиний спосіб врегулювати збройний конфлікт мирними політико-дипломатичними методами між Україною і Росією

Як передає RegioNew з посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, закликавши посилити економічні санкції проти РФ.

"Міжнародний політичний та економічний тиск на агресора повинен стати ще більш дієвим, послідовним, інтенсивним і невідворотним. У випадку з Росією санкції - це єдиний спосіб врегулювати збройний конфлікт мирними політико-дипломатичними методами. Дієві санкції, безумовно, коштують дорого. Однак війна і дискредитація основних положень і принципів міжнародного права дорожче", - сказав він.

Також Пристайко додав, що на полях Генасамблеї ООН обговорили посилення підтримки України в питанні повернення окупованого РФ Криму.

"У рамках ООН сформувалася міжнародна коаліція держав, які активно підтримують Україну в кримському питанні. Я вчора тільки повернувся з ООН. Зустрічався з генеральним секретарем ООН, з президентом сесії. Ми говорили якраз про те, що ця підтримка існує і її треба посилювати", - повідомив Пристайко.

Нагадаємо, 26 лютого президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії низки санкцій, запроваджених раніше стосовно Росії через анексію Криму.

26 лютого президент Володимир Зеленський оголосів Днем опору окупації Криму и Севастополя.