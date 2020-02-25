Зеленський доручив трансформацію вугільної галузі ексменеджеру Ахметова
Як передає RegioNews, про це він заявив сьогодні, 25 лютого, на всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі.
"Кабмін повинен створити координаційний центр по трансформації вугільної галузі на чолі з віце-прем'єром Денисом Шмигаль. Завдання профільному міністерству - визначити, яким повинен бути енергетичний баланс України і яка в ньому частка теплової генерації. Повинен бути гарантований ринок збуту вугілля на українські ТЕС", - уточнив гарант.
Також, за його словами, держава повинна захистити українське вугілля. "Потрібен довгостроковий енергетичний баланс. Потрібно зрозуміти, скільки вугілля нам потрібно на наступні 10 років", - додав президент.
Як відомо, раніше Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Ріната Ахметова приватизувати неприбуткові шахти, і був готовий у разі потреби посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом.
ДОВІДКА: 4 лютого Верховна Рада звільнила міністра розвитку громад і територій Олену Бабак і призначила замість неї івано-франківського губернатора Дениса Шмигаля. Він також став віце-прем'єр-міністром. Олена Бабак цю посаду не займала.
З січня 2018 року по серпень 2019 року Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС, що належить Ринату Ахметову.
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