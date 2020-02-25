Зеленський доручив трансформацію вугільної галузі ексменеджеру Ахметова

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабмінету міністрів створити Координаційний центр з трансформації вугільної галузі на чолі з віце-прем'єром Денисом Шмигалєм

Фото: facebook/Денис Шмигаль

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабмінету міністрів створити Координаційний центр з трансформації вугільної галузі на чолі з віце-прем'єром Денисом Шмигалєм

Як передає RegioNews, про це він заявив сьогодні, 25 лютого, на всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі.

"Кабмін повинен створити координаційний центр по трансформації вугільної галузі на чолі з віце-прем'єром Денисом Шмигаль. Завдання профільному міністерству - визначити, яким повинен бути енергетичний баланс України і яка в ньому частка теплової генерації. Повинен бути гарантований ринок збуту вугілля на українські ТЕС", - уточнив гарант.

Також, за його словами, держава повинна захистити українське вугілля. "Потрібен довгостроковий енергетичний баланс. Потрібно зрозуміти, скільки вугілля нам потрібно на наступні 10 років", - додав президент.

Як відомо, раніше Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Ріната Ахметова приватизувати неприбуткові шахти, і був готовий у разі потреби посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом.

ДОВІДКА: 4 лютого Верховна Рада звільнила міністра розвитку громад і територій Олену Бабак і призначила замість неї івано-франківського губернатора Дениса Шмигаля. Він також став віце-прем'єр-міністром. Олена Бабак цю посаду не займала.

З січня 2018 року по серпень 2019 року Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС, що належить Ринату Ахметову.