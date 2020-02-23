В Італії через коронавірус переносять футбольні матчі
В Італії через коронавірус COVID-2019, яким вже заразилися понад 130 людей, перенесли на невизначений термін чотири матчі чемпіонату Італії
В Італії через коронавірус COVID-2019, яким вже заразилися понад 130 людей, перенесли на невизначений термін чотири матчі чемпіонату Італії
Про це повідомляють Факти ICTV з посиланням на La Gazzetta dello Sport, передає RegioNews.
Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між італійським Інтером і болгарським Лудогорцем теж можуть перенести. Він має відбутися 27 лютого. Але гра в Мілані, швидше за все, пройде без глядачів. Перша зустріч завершилася перемогою італійського клубу з рахунком 2:0.
До речі, Мілан є адміністративним центром в Ломбардії, де кількість підтверджених випадків зараження сягнуло 89.
Напередодні в Італії оголошено надзвичайний стан у зв’язку з поширенням вірусу і перекрито авіасполучення з Китаєм.
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