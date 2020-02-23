Трамп наказав блокувати книгу Болтона, в якій зачеплена тема України

Президент США Дональд Трамп особисто закликав заблокувати публікацію книги свого колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп особисто закликав заблокувати публікацію книги свого колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, передає RegioNews.

За інформацією газети, Трамп в розмові з співробітниками своєї адміністрації назвав Болтона "зрадником".

Також він заявив своїм юристам, що Болтону не можна дозволяти публікувати що-небудь, що стосується спілкування з ним на тему національної безпеки, так як всі ці відомості є секретними.

Крім того Трамп заявив, що книга Болтона, що оповідає про його діяльність в Білому домі, не повинна бути видана до виборів, які відбудуться в країні у листопаді.