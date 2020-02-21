Прип’ять хочуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

У Міністерстві культури, молоді та спорту готують документи щодо внесення Прип'яті в Чорнобильській зоні до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

У Міністерстві культури, молоді та спорту готують документи щодо внесення Прип'яті в Чорнобильській зоні до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Про це заявила заступник міністра культури, молоді та спорту з питань європейської інтеграції Світлана Фоменко в ефірі телеканалу "Україна-24", пише RegioNews.

"Ми у міністерстві думали про те, що робити з цією територією. Дуже багато запитів, що це і культурна спадщина, і природна спадщина, і ми маємо якимось чином законсервувати, зберегти те, що є, щоб така трагедія, яка сталася, не повторювалася, і водночас щоб це місце стало меморативним. Ми знаємо, що на цій території є неконтрольовані туристичні потоки, і що руйнуються вже ті пам'ятки. Ми працюємо над тим, яким чином сформувати досьє і взагалі які критерії застосовувати для того, щоб ця пам'ятка могла бути внесена до списку ЮНЕСКО", - розповіла Фоменко.

За її словами, на сьогодні ЮНЕСКО змінило принципи розгляду об'єктів до внесення до свого списку, і ці правила стали більш суворими.

"Ми знаємо, що ЮНЕСКО вимагає дуже чіткі параметри, за якими пам'ятка вноситься або не вноситься, тому важливо пропрацювати всі деталі. Чи це пам'ятка культури, чи це пам'ятка природи, чи це пам'ятка, пов'язана з антропогенним фактором, катастрофою, тобто яким чином робити акцент в досьє. Яким чином буде потім утримуватися ця територія. Іноді вирують помилкові думки, що якщо це пам'ятка ЮНЕСКО, то це відразу збільшує туристичні потоки і туристичну привабливість. Так, це дійсно одна з характеристик, але пам'ятка ЮНЕСКО завжди має багато обмежень. Наприклад, не можна змінювати експонати, не можна штучно добудовувати якісь речі, які вже зруйновані, не можна замінювати ту техніку, яка там залишена. Але тут не треба забувати, що це не просто місце пам'яті, а це до сьогоднішнього дня надзвичайно небезпечна територія", - сказала Фоменко.